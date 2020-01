घर पर अकेले प्रेमी ने प्रेमिका को बुलाया, परिजनों ने देखा तो कमरे में इस हाल में मिले दोनों

सीकर जिले के दादिया थाना क्षेत्र में पीपली नगर में मंगलवार दोपहर को प्रेमीयुगल ( Love couple ) ने सल्फास खा लिया। दोनों ही युवक ( Love Couple Try to Suicide in Sikar ) के कमरे में बेहोशी की अवस्था में मिले। दोनों को गंभीर अवस्था में एसके अस्पताल में लेकर आए।