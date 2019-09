शादी के दो दिन पहले प्यार का दर्दनाक अंत: प्रेमी ने फांसी लगाकर दी जान तो प्रेमिका ने खाया जहर

The Sad End of Love Story in Sikar सीकर जिले के दांतारामगढ़ में शनिवार को शादी के दो दिन पहले प्यार का दर्दनाक अंत हो गया। प्रेमी ने जहां पेड़ ( Boyfriend Suicide by Hanging Over Tree ) से लटक कर जान दे दी तो प्रेमिका ( GirlFriend Took Poison ) ने जहर खा लिया।