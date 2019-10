सीकर में भीषण सड़क हादसा: सवारियों से भरी लोक परिवहन बस पलटी, तीन की मौत

Lok Parivahan Bus Overturned in Sikar: सीकर जिले के समीप गांव सेवा के पास कुछ देर पहले एक कार को बचाने के चक्कर में सवारियों से भरी लोक परिवहन बस पलट गई। जिसमें तीन लोगों की मौत ( Five Died in Road Accident in Sikar ) हो गई।