कोरोना टीका लगने के 15 मिनट बाद बुजुर्ग की मौत, ग्रामीणों का 12 घंटे से धरना जारी

(man died after 15 minutes of corona vaccination in sikar) राजस्थान के सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे में कोरोना की वैेक्सीन लगाने के बाद एक बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया है।