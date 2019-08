पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को लगाई आग, जयपुर रैफर

सीकर।

man try to suicide by Fire Himself : मामला दर्ज करवाने के बाद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर एक युवक के खुद पर पेट्रोल डालकर आत्म दाह के प्रयास का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार युवक श्रीमाधोपुर के नांगल भीम निवासी सुभाष जांगिड़ है। हादसे के बाद घायल युवक को नजदीकी लोगों ने तुरंत श्रीमाधोपुर ( Try to Suicide in shrimadhopur Sikar ) के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जयपुर रैफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक सुभाष के साथ पांच दिन पहले गांव के कुछ लोगों ने झगड़ा कर लिया था। जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाने में दी थी। लेकिन, आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने पर आक्रोश में आकर उसने आत्म दाह की कोशिश की। सुभाष का आरोप है कि पुलिस राजनीतिक दबाव के कारण आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। उधर, आत्म दाह की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की नए सिरे से जांच शुरू कर दी है।

पुलिस पर लगाए राजनीतिक दबाव का आरोप

जानकारी के अनुसार गांव के कुछ युवकों ने सुभाष के साथ झगड़ किया और बाद में मारपीट शुरू कर दी। मामले को लेकर उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके बाद युवक को आरोपी धमकाने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे। आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस मारपीट करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सोमवार को सुबह युवक ने घर के बाहर खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। लोगों ने देखा तो भागकर युवक को बचाया। जिसके बाद उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां से उसे जयपुर रैफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

