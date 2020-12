जनादेश ईवीएम में बंद, अब प्रत्याशी 'श्याम- हनुमान' भरोसे

(Mandate closed in EVM, Now waiting for election results) सीकर.पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों का सियासी रण शनिवार को पूरा हो गया। अब प्रत्याशियों के साथ सियासी दलों को आठ दिसम्बर का इंतजार है। चार चरण में हुए पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के जरिए 385 प्रत्याशियों की किस्मत इवीएम में बंद हो चुकी है। आठ दिसम्बर को दोपहर तक जनादेश सामने आएगा। इधर, भाजपा ने चौथे चरण का मतदान पूरा होते ही प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। भाजपा ने जिला परिषद सदस्यों की खाटूश्यामजी स्थित एक होटल में शनिवार देर शाम से प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। जबकि पंचायत समिति धोद, दांतारामगढ़ व पिपराली इलाके पंचायत समिति सदस्यों की बाड़ाबंदी सालासर के कई होटल व धर्मशालाओं में की है। इधर, कांगे्रस ने भी अब अंदरखाने तैयारी शुरू कर दी है। रविवार दोपहर तक कांग्रेस की ओर से बाड़ाबंदी के लिए स्थान तय किए जाने की संभावना है। इधर, शनिवार को आखिरी चरण में लक्ष्मणगढ़, श्रीमाधोपुर व नेछवा पंचायत समिति इलाके में मतदान हुआ। सर्दी के तेवर ढ़ीले होने के बाद भी मतदाताओं की बूथों से सोशल डिस्टेंस रही। जिला कलक्टर, पर्यवेक्षक व एडीएम सहित अन्य अधिकारियों ने बूथों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।



64. 22 फीसदी हुआ मतदान

चौथे चरण के चुनाव में तीनों पंचायत समिति क्षेत्रों में 64.22 फीसदी मतदान हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि श्रीमाधोपुर में 57.80 प्रतिशत, लक्ष्मणगढ़ में 68.40 प्रतिशत व नेछवा में 66.49 प्रतिशत मतदान हुआ। पंचायत समिति श्रीमाधोपुर में कुल 122728 मतदाताओं में से 70942, लक्ष्मणगढ़ में कुल 144695 मतदाताओं में से 98978 व पंचायत समिति नेछवा में कुल 79889 में से 53122 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।



धोद: निर्दलीय प्रत्याशियों की भी बाड़ाबंदी

धोद पंचायत समिति क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशियों से एक कांग्रेस नेता की ओर से अंदरखाने सम्पर्क किया जा रहा है। सूत्रों की मानें तो फिलहाल दस से अधिक प्रत्याशी उनके सम्पर्क में है। इसके अलावा जिला परिषद के तीन निर्दलीय प्रत्याशियों पर भी भाजपा-कांग्रेस की पैनी नजर है।

कांग्रेस के तीन सदस्य निर्विरोध हो चुके है निर्वाचित

जिला परिषद में कांग्रेस पहले ही बढ़त हासिल कर चुकी है। भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन रद्द होने की वजह से कांग्रेस के तीन सदस्य पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके है। ऐसे में जिला परिषद की 36 सीटों पर ही चुनाव हुए है। इसके अलावा जिले में पंचायत समिति सदस्यों की 12 पंचायत समिति क्षेत्रों में 349 सीट है।



कांग्रेस के सामने गढ़ बचाने तो भाजपा के सामने पुरानी धाक कायम रखना चुनौती

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सीकर जिले में सात सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा खंडेला के निर्दलीय प्रत्याशी ने भी कांग्रेस को समर्थन दे दिया। भाजपा को विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिली थी। ऐसे में कांग्रेस के सामने गढ़ बचाने की चुनौती है। वहीं फिलहाल जिला परिषद बोर्ड पर भाजपा का कब्जा है। ऐसे में पुरानी धाक कायम रखना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं माकपा, रालोपा व बसपा को भी पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के चुनाव से बड़ी उम्मीद है।





चौथे चरण में मतदान:

श्रीमाधोपुर: 57.80

लक्ष्मणगढ़: 68.40

नेछवा: 66.49

औसत मतदान: 64.22





तीसरे चरण में मतदान:

पिपराली: 69.25

दांतारामगढ़: 64.22

पलसाना: 64.70

अजीतगढ़: 54.73

औसत मतदान: 63.33



दूसरे चरण में मतदान:

फतेहपुर: 65.91

धोद: 66.30

औसत: 66.15





पहले चरण में मतदान:

खंडेला: 63.08

पाटन: 60.73

नीमकाथाना: 56.20्र

औसत: 60.37