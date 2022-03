गैंगस्टर राजू ठेहठ से मिलने आए थे कई राजनेता, सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद

जयपुर के महेश नगर थाना इलाके से स्वेज फार्म से पकड़े गए गैंगस्टर राजू ठेहठ के कई राजनेताओं से संपर्क होने की बात सामने आ रही है।

सीकर. जयपुर के महेश नगर थाना इलाके से स्वेज फार्म से पकड़े गए गैंगस्टर राजू ठेहठ के कई राजनेताओं से संपर्क होने की बात सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार ठेहठ से फार्म हाउस में कई लोग मिलने आए थे। जिनमें कई राजनेता भी शामिल है। पुलिस फार्म हाउस व उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर उनकी पहचान कर सूची बनाने में जुटे हैं। Many politicians had come to meet gangster Raju raju theth, caught on CCTV camera



गेट के कैमरे से होंगे कई खुलासे

पुलिस को मकान के गेट और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग में बड़ी संख्या में कई लोग गैंगस्टर Raju theth से मिलने आते नजर आए। बताया जाता है कि इनमें कई बड़े ओहदे के राजनेता हैं। पुलिस इन सभी लोगों की पहचान कर उनके स्थानीय थाने से भी जानकारी जुटा रही है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजयपाल लांबा ने बताया कि गैंगस्टर से मिलने आने वालों की कुंडली खंगाली जा रही है। इन लोगों का गैंगस्टर से क्या संबंध में इसकी तस्दीक की जा रही है। कुछ जगह पुलिस टीम भी भेजी गई है।