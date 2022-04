विवाहिता के सुसाइड नोट से खुला राज, पडौसी को मिली सात साल की सजा

राजस्थान के सीकर जिले में अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-दो के न्यायाधीश बीएस चंदेल ने विवाहिता को प्रताडि़त कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में पड़ौसी आरोपी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

The secret revealed by the suicide note of the married woman, the neighbor got a seven-year sentence