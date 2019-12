खेत में काम रही दो बच्चों की मां पास से गुजर रही ट्रेन के आगे कूदी, दर्दनाक मौत

Married Woman Committed Suicide : सीकर जिले के रामगढ़ शेखावाटी में एक विवाहिता ने ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या ( Woman Jumped in Front of Train ) कर ली। विवाहिता की मौके ( Woman Died Cut By Train ) पर ही मौत हो गई।