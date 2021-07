बाजौर पर हमले के विरोध में शहीद परिवार व पूर्व सैनिकों ने निकाली रैली, दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

(Martyr family and ex-servicemen took out rally in sikar) सीकर. पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजौर पर शाहजहांपुर बॉर्डर पर हुए हमले के विरोध में शहीद परिवार व पूर्व सैनिकों ने गुरुवार को रैली निकालकर आक्रोश जताया। सर्व समाज वीरभूमि व शहीद सूबेदार श्रीउज्जैन सिंह शेखावत वीर चक्र प्राप्त विकास समिति अर्जुनपुरा के बैनर तले रैली जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई। जिसमें शामिल पूर्व सैनिकों व शहीद परिजनों ने बाजौर के पक्ष व घटना के विरोध में जमकर नारे लगाए। यहां मुख्यमंत्री के नाम कलक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें पूर्व विधायक बाजौर को भामाशाह, सैनिक व शहीद परिवार हितैषी तथा सर्व समाज का मान्य नेता बताते हुए उन पर हुए हमले को गलत बताया गया। सैनिकों व शहीदों के सम्मान का हवाला देते हुए हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की गई। जो जल्द पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। इस दौरान शहीद वीरांगन उच्छव कवंर, पूर्व सैनिक राजेंद्र सिंह शेखावत, विक्रम सिंह शेखावत, शेर सिंह बिडोली, केशव राम, विक्रम सिंह, गणेश सिंह, सुदर्शना शेखावत, दीप सिंह राठौड़ सहित कई लोग मौजूद रहे।



एबीवीपी ने भी ज्ञापन सौंपकर की कार्रवाई की मांग

सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजौर पर हुए हमले के विरेाध में इससे पहले बुधवार को अखिल भारतीय विधार्थी परिषद सीकर इकाई ने भी कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला संयोजक त्रिभुवन सिंह दूधवा की अगुआई में कार्यकर्ताओं ने बाजौर पर हमले को कायराना हरकत बताया। हमले में शामिल लोगों को जल्द गिरफ्तार कर कार्रवाई करने की मांग के साथ नारे भी लगाए। इस मामले में जल्द कोई कार्रवाई नहीं करने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी। इस दौरान विभाग संयोजक नितिश चौधरी, जिला संयोजक त्रिभुवन सिंह, लोकेश मालकेड़ा, नगर मंत्री अभिषेक माथुर, सुमित शर्मा आदि मौजूद रहे।