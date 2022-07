पति की शहादत के किस्से सुनाते हुए भावुक हुई वीरांगनाएं

सीकर. करगिल शहीद दिवस पर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि व वीरांगना सम्मान समारोह आयोजित हुआ।

Martyr's wives became emotional while telling stories of husband's martyrdom. सीकर. करगिल शहीद दिवस पर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि व वीरांगना सम्मान समारोह आयोजित हुआ। राजस्थान पत्रिका, पूर्व सैनिक संघ व सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से आयोजित कार्यक्रम में इस दौरान करगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान पत्रिका ने जब उनसे बात की तो शहीद पति की यादों को बयां करते हुए वे भावुक हो गई।