VIDEO. 'भूतिया' खौफ: बिना सिम के मोबाइल में आ रहे मैसेज, घर में अपने आप लग रही आग तो कभी मर रहे मवेशी

देवेन्द्र शर्मा 'शास्त्री'

Messages coming in mobile without sim, if money is not given, there is a fire in the house. सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में के उदयलाल की ढाणी में एक परिवार रहस्यमयी घटनाओं से भारी दहशत में है। यहां गोपी बागड़ी के परिवार के अनुसार मोबाइल में सिम नहीं होने पर भी उसमें रुपए वसूली के संदेश आ रहे हैं। जो बताई गई जगह पर नहीं रखने पर कभी घर से रुपए अपने आप गायब हो जाते हैं तो कभी कमरे से आग की लपटें उठने लगती है। जिससे घर में रखा सामान जल चुका है। यही नहीं परिजनों के अनुसार बताए गई जगह पर रुपए रखते ही वह अपने आप गायब भी हो जाते हैं। वहीं, सीसीटीवी कैमरे लगाने पर भी घटना के दौरान वह बंद मिलते हैं। ऐसे में पूरा परिवार भय के साये में है। परिवार के लोगों ने कमरों में रखा घर का सामान निकाल कर चौक में अलग-अलग ढेर लगा लिए हैं। इसके बावजूद इस तरह की अजीब घटनाएं थम नहीं रही। वजह परिवार के लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर उन्होंने इस 'अज्ञात शत्रु' के खिलाफ उद्योग नगर थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने भी मौका मुआयना कर लिया, लेकिन किसी के अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। चार वर्ष पहले हादसे में अपना एक पैर गंवा चुका गोपीराम पलंग पर है। पत्रिका टीम गुरुवार को गोपीराम बागड़ी के घर पहुंची तो उसकी आंखों में पानी आ गया। वह बोला उसकी आंखों के सामने घर का सामान जल रहा है। अब तक 15 लाख से अधिक का नुकसान हो गया। बड़े बेटे मक्खन ने बताया कि उसके जेब से पैसे गायब हो जाते हैं। अब तक करीब चार लाख रुपए गायब हो चुके। यहां तक कि उसके मोबाइल की सिम भी गायब हो गई। घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए, लेकिन घटना के दौरान का फुटेज रिकॉर्ड नहीं होता। कैमरा कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। उन्होंने घर के प्रत्येक बक्से के दो तालें लगाकर बालाजी की फोटो लगाई, इसके बाद भी पेटी का ताला तोड़कर पैसे निकाल लिए गए।