लॉकडाउन से राजस्थान में दूध की खपत हुई आधी, गिरे दाम

लॉकडाउन(Lock down) की वजह से राजस्थान में दूध की खपत पर बड़ा असर पड़ा है। प्रदेश में दूध की खपत लगभग आधी रह गई है। ( milk consumption remain half in rajasthan due to lockdown ) जिससे डेयरी कारोबार पर भी बड़ा असर पड़ा है।