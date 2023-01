Good News: राजस्थान के विद्यार्थियों को अब हर महीने मिलेंगे दो हजार रुपए, सरकार ने मांगे आवेदन

सीकर. राजस्थान के विद्यार्थियों को अब सरकार दो हजार रुपये प्रतिमाह देगी। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत ये राशि दी जाएगी।

Govt Scheme: Minority students will get two thousand rupees every month in rajasthan. सीकर. राजस्थान के विद्यार्थियों को अब सरकार दो हजार रुपये प्रतिमाह देगी। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत ये राशि दी जाएगी। हालांकि ये राशि केवल जिला मुख्यालय के राजकीय महाविद्यालयों में पढ़ रहे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को ही दी जाएगी। जिसके लिए सरकार ने आवेदन भी मांगे हैं। इसके लिए एसएसओ आईडी के माध्यम से अभ्यर्थी को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी रखी गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रवि झाझडिय़ा ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड,जनाधार कार्ड, गत वर्ष की अंकतालिका, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक, जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय महाविधालय में नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।ऑनलाइन आवेदन में तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए पात्र विद्यार्थी अंतिम तिथि से पूर्व ही आवेदन कर देें। आवेदन करते समय विद्यार्थी मूल दस्तावेजों से मिलान कर सभी जानकारी सही भरें। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर अथवा जानकारी के लिए अध्ययनरत संस्था या कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।