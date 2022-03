Good News: 100 रुपए किलो बिकेगा मोबाइल...30 के भाव वाशिंग मशीन

पर्यावरण के लिए चुनौती बने ई-वेस्ट के निस्तारण की सीकर में भी तैयारी हो गई है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने घरों में पड़े ई-वेस्ट को खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है।

Mobiles will be sold for Rs 100 a kg. Washing machines at the rate of 30. सीकर. पर्यावरण के लिए चुनौती बने ई-वेस्ट के निस्तारण की सीकर में भी तैयारी हो गई है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने घरों में पड़े ई-वेस्ट को खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए दरें भी तय कर दी गई है। घरों में पड़े खराब मोबाइल, डेस्कटॉप, एसी, लैपटॉप, प्रिंटर, ऑडियो विजुअल उपकरण सहित सभी प्रकार के ई-वेस्ट के खरीद की दर भी तय कर दी गई है। मोबाइल 100 रुपए किलो खरीदा जा सकेगा। खरीद की प्रक्रिया मंडल गोदरेज इंडिया लिमिटेड एवं जीएस इंट्ररनेशनल के तत्वावधान में 14 व 15 मार्च को शुरू करेगा। इसके लिए शहर में संग्रहण केन्द्र बनाए जाएंगे। इससे पहले दो दिन तक कंपनी के प्रतिनिधि लोगों को घरों में जाकर ई-वेस्ट के दुष्प्रभाव बताएंगे और निस्तारण की प्रकियां की जानकारी देंगे।