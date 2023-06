today rain alert: राजस्थान में 14 जिलों में आज भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट, इन जिलों में होगी झमाझम

rajasthan today weather forecast: सीकर. राजस्थान में बारिश का दौर गुरुवार को बढऩे की संभावना है। आज प्रदेश के छह जिलों में अति भारी तथा आठ जिलों में भारी बारिश की संभावना है।

monsoon 2023 update: Alert of heavy to very heavy rain in 14 districts of Rajasthan today सीकर. राजस्थान में बारिश का दौर गुरुवार को बढऩे की संभावना है। आज प्रदेश के छह जिलों में अति भारी तथा आठ जिलों में भारी बारिश की संभावना है। बाकी जिलों में भी मेघ गर्जन व बिजली की चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र ने जिलेवार ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है।