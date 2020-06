शेखावाटी में तूफान के साथ आया मानसून, झूमकर बरसे बादल

(Monsoon came with a storm in Shekhawati) मानसून ने शुक्रवार को शेखावाटी में भी दस्तक दे दी। अंचल के झुंझुनूं, सीकर शहर, नीमकाथाना, गणेश्वर, गांवड़ी, टोडा, भुदोली, दीपावास सहित कई इलाकों में तेज बरसात हुई।