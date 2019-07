मानसून आया... झमाझम लाया, एक घंटे तक तेज हवाओं संग जोरदार बारिश, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

सीकर।

monsoon rain in Rajasthan : मानसून की दस्तक के बाद शेखावाटी में दूसरे दिन भी बदरा जमकर मेहरबान रहे। सीकर और झुंझुनूं में अपराह्न 2 बजे बाद अचानक काली घटाएं छा गई और देखते ही देखते तेज हवाओं संग जोरदार बारिश शुरू हो गई, जो करीब 30 मिनट तक जारी रही। इसके बाद बूंदाबांदी चलती रही। तेज बारिश के बाद किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत देने आसमान से तो राहत बरसी, लेकिन बदइंतजामी की बदौलत जमीं पर आते ही आफत में बदल गई। शहर की सडक़ों पर जलभराव के हालात बनने से लोगों काफी परेशानी उठानी पड़ी।

rain in rajasthan : आलम यह था कि महज कुछ घंटे की बारिश में भी सडक़ों पर घुटनों तक पानी भर गया। बता दें कि शुक्रवार को मानसून सीकर पहुंचा। वहीं शनिवार को मानसून ने तेज बारिश के साथ ही झुंझुनूं में भी दस्तक दे दी। यहां दोपहर बाद मौसम बदला और झमाझम बारिश शुरू हो गई। इधर, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है।

शहर हुआ पानी-पानी ( Rajasthan Weather Forecast )

मानसून के आने के साथ ही नगर परिषद व प्रशासन के दावे फेल हो गए। शुक्रवार रात को हुई एक घंटे की बारिश में पूरा शहर पानी-पानी हो गया। शहर की प्रमुख सडक़ें पानी में डूब गई। स्टेशन रोड, बजाज रोड, सिल्वर जुबली रोड, घंटाघर, नवलगढ़ रोड, फतेहपुर रोड, रीको क्षेत्र, बस डिपो, राधाकिशनपुरा रेलवे अंडरपास में करीब 2-3 फीट तक पानी भर गया।

Road Gets Filled Up With The Rainwater : पानी निकासी के बाद सुबह सडक़ों की हालत देखकर तो लोगों का गुस्सा और उबाल खा गया। सडक़ों पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बने हुए थे। जिस कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। गौरतलब है कि इसको लेकर मानसून पूर्व पत्रिका ने प्रशासन को चेताया था। शहर में जल निकास के लिए बनाए गए नाले चोक हैं, ऐसे में तेज बारिश होने पर जलभराव से लोगों को परेशान होना पड़ सकता है। लेकिन इसके बाद भी प्रशासन ने खानापूर्ति कर हवा बना दिया। नतीजा एक घंटे की झमाझम बारिश के बाद शहर की जनता को भुगतना पड़ा।

किसानों में खुशी ( Farmers Happy After Rain )

मानसून आया...किसानों के लिए खुशी लाया। तेज बारिश के बाद किसानों के भी चेहरे खिल उठे। खेतों में हल चलना भी शुरू हो गए। किसानों ने खेतो में बाजरा, मूंग, मोठ, गवार आदि की बुवाई शुरू कर दी है। दांतारामगढ़ में किसान पुरूषोत्तम शर्मा ने बताया कि विगत साल प्री मानसून की बरसात आ जाने के कारण बुवाई 15 दिनों पहले ही हो गई थी। इस बार मानसून भी सात दिन देरी से आया है जिसके कारण खेतो में बुवाई देरी से हो रही है। किसान गोपाल सैनी ने बताया कि सभी किसान खेतो में बुवाई करवा रहे है जिसके कारण ट्रेक्टर समय पर नहीं मिल रहे है। जिसके कारण भी बुवाई में देरी हो रही है।

आगे क्या... ( IMD Rain Alert in Rajasthan )

मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है। इसमें सीकर, झुंझुनूं, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, बूंदी, डूंगरपुर, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, टोंक, उदयपुर आदि शामिल हैं।