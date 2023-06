Latest Update: राजस्थान में आगे बढ़ा मानसून, पूरे राजस्थान में होने वाली है भारी बारिश

today latest weather update: heavy rain alert in rajasthan सीकर. राजस्थान में मानसून को लेकर ताजा अपडेट आई है।

Monsoon update: Heavy rain is going to occur in entire Rajasthan. सीकर. राजस्थान में मानसून को लेकर ताजा अपडेट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार मंगलवार को मानसून दक्षिणी राजस्थान के कुछ और भागों में आगे बढ़ा है। वर्तमान में मानसून की उत्तरी सीमा जोधपुर, सीकर से होकर गुजर रही है। अगले दो-तीन दिनों में राज्य के कुछ और भागों में मानसून के आगे बढऩे के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। आज कम दबाव का क्षेत्र उत्तरी छत्तीसगढ़ व आसपास के क्षेत्रों के ऊपर अवस्थित है तथा इसके अगले 2 दिनों के दौरान उत्तरी मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढऩे की संभावना है। केंद्र के अनुसार इस तंत्र के असर से अगले चार-पांच दिन प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।