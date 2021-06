कोरोना से 125 से ज्यादा शिक्षकों की मौत, घर-घर जाकर दस्तावेज जुटाएगा विभाग

(More than 125 teachers died due to Corona in rajasthan) सीकर. कोरोना की दूसरी लहर कोरोना योद्धा शिक्षकों पर काफी भारी पड़ी है। प्रदेश में कोरोना ने 125 से ज्यादा शिक्षकों की जान ली है।