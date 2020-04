मोस्ट वांटेड बदमाशों ने घर से अपहरण कर पहाड़ी पर पीट- पीट कर की युवक की हत्या, छह गिरफ्तार

सीकर. राजस्थान के सीकर (Sikar In Rajasthan) जिले के नीमकाथाना के नयाबास में शुक्रवार रात को घर से अपहरण कर हत्या (Kidnepping and murder in neemkathana sikar )के मामले में कोतवाली पुलिस ने चार दिन में ही शराब ठेके लूट मेें मोस्ट वांटेड (Most Wanted Criminal) मुख्य आरोपी सहित 6 को गिरफ्तार कर लिया।