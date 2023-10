VIDEO: मां ने बेटे व बहू पर लगाए गंभीर आरोप, खतरे में बताई जान

सीकर. नवलगढ़ रोड निवासी मां ने अपने बेटे व बहू से जान का खतरा बताते हुए पुलिस को शिकायत दी है।

Mother faces threat to her life from son and daughter-in-law, reports to police. सीकर. नवलगढ़ रोड निवासी मां ने अपने बेटे व बहू से जान का खतरा बताते हुए पुलिस को शिकायत दी है। विवेक कॉलोनी निवासी पीडि़ता सविता पत्नी आशाराम ने बताया कि उसने खुद के रुपयों से जमीन खरीद कर मकान बनवाया था। पांच अक्टूबर को जब वह घर से बाहर गई तो उसके सौतेले बेटे सुनिल की पत्नी सुशीला दीवार फंादकर घर में घुस गई। मुख्य दरवाजे व कमरों के ताले तोडकऱ वह घर से गहने व कीमती सामान चुरा ले गई। रिपोर्ट में लिखा कि उसका बेटा सुनील व सुशीला दोनों आपराधिक प्रवृति के हैं। जिनसे उसे जान का खतरा बना हुआ है।