बच्चों के साथ मां को बेहोश कर किया बलात्कार

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के ग्रामीण इलाके में विवाहिता के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोपों के मुताबिक नशीला पदार्थ पिलाकर विवाहिता को बेहोश कर वारदात को अंजाम दिया गया। (woman was raped by making her unconscious) मामले में पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि विवाहिता ने मामला दर्ज कराया कि वह 28 मई को बच्चों के साथ पैदल बैंक में पैसे निकालने जा रही थी। इसी दौरान आरोपी गाड़ी लेकर आया। उसने उसे बैंक तक छोडऩे का कह कर उसे व उसके दोनों बच्चों को गाड़ी में बैठा लिया। गर्मी तेज होने का कह कर ठंडा पिलाया। इससे वह व उसके दोनों बच्चे बेहोश हो गए। चार-पांच घंटे बाद होश आया तो वह जयपुर में थी। जहां पर उससे दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीडि़ता का मेडिकल मुआयना कराया है।



सेल्समैन से मारपीट का आरोपी गिरफ्तार



सीकर. सदर पुलिस ने कंवरपुरा चौराहे पर शराब दुकान में तोडफोड व सेल्समैन से मारपीट के आरोपी विकास को गिरफ्तार किया है। पुलिस मारपीट के मामले में महेंद्र फ ौजी व सुरेश को गिरफ्तार कर चुकी है। इन्होंने कंवरपुरा चौराहे पर शराब के पैसे मांगने पर सेल्समैन से मारपीट की थी। दुकान में तोडफोड कर चले गए थे। श्यामपुरा रोड पर भी ये तोडफोड कर आए थे।

लावारिश बालिका हुई बरामद



सीकर. लक्ष्मणगढ़ पुलिस को एक लावारिश अवस्था में घूमते हुए बालिका मिली है। पुलिस ने पूछताछ के बाद बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। सदस्य गजेंद्र सिंह चारण ने बताया कि रात को बालिका पुलिस को घूमते हुए मिली। बालिका ने साड़ी पहन रखी है। अपना नाम केवल पिंकी शर्मा बता रही है। वह कुछ बता पाने में असमर्थ है। कुछ भी पूछने पर वह केवल हां और ना में जवाब दे रही है। उन्होंने बताया कि फिलहाल बालिका बदहवास स्थिति में है।उसे बालिका गृह में भेज दिया है। पुलिस बालिका के परिजनों की तलाश कर रही है।