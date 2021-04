सीकर में जल्द बनेगा मल्टी-फंक्शनल कॉम्प्लेक्स, एक छत के नीचे मिलेगी होटल से लेकर रिटेल सुविधाएं

(Multi-functional complex will soon be start in Sikar) सीकर. रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) ने 45 वर्षों की लीज अवधि पर सीकर, भरतपुर और बेल्लारी रेलवे स्टेशन समेत तीन साइट्स पर मल्टी-फंक्शनल कॉम्प्लेक्स विकसित करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है।