निकाय चुनाव परिणाम: फतेहपुर ! जहां प्रत्याशियों ने खुद को ही नहीं दिया वोट

Municipal election : Fatehpur Where candidates did not vote themselevs

निकाय चुनाव परिणाम में रोचक पहलू सामने आए। फतेहपुर निकाय चुनाव परिणाम में तीन उम्मीदवारों को तो शून्य मत मिले। इन उम्मीदवारों ने खुद को भी वोट देना आवश्यक नहीं समझा। इधर 25 उम्मीदवारों को 5 वोट भी नसीब नहीं हुए। 71 जमानत नहीं बचा सके।