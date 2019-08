खाने के दौरान हुए झगड़े के बाद तीन दोस्तों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला, एक की मौत

फतेहपुर.

Attack on Friends by knife at Fatehpur : अशोक अस्पताल के पास रास्ते में रोक कर तीन दोस्तों पर रविवार शाम को एक बदमाश अचानक चाकू से हमला कर भाग गया। चाकूबाजी में एक युवक की मौत ( One Died in knife attack ) हो गई व एक को जयपुर रैफर किया गया है। बताया जा रहा है कि एक युवक का होटल में खाना खाने के दौरान बदमाश से विवाद ( Dispute in Hotel ) हो गया था। जिस पर तीन अन्य दोस्त मदद के लिए जा रहे थे। सूचना पर फतेहपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी है। जानकारी के अनुसार मृतक युवक राजेश पुत्र ओमप्रकाश निवासी वाडऱ् नंबर 29 फतेहपुर है। वहीं शिवरतन पुत्र ज्ञानचंद निवासी फतेहपुर व पिंटू मीणों का मोहल्ला फतेहपुर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है।

Read More :

पत्र में लिखा- मेरा किसी से संबध नहीं है, मुझे माफ करना और झूल गई फंदे से



Crime in Sikar : शाम के समय लक्की का होटल में खाना खाने के दौरान नोपाराम नाम के युवक से विवाद हो गया। कहासुनी होने के बाद लक्की ने राजेश, शिवरतन व पिंटू को बुलाने के लिए कहा। तीनों ने लक्की को कुछ देर में आने की बात कहीं। चारों युवक अशोक होटल के पास से निकल कर बाजार की ओर जा रहे थे। तभी नोपाराम हाथों में चाकू लेकर उनके पास आ गया। उसने आते ही राजेश पर चाकू से हमला कर दिया। तीनों युवक कुछ समझ पाते इससे पहले ही तीनों युवकों को उसने चाकू मार कर लहुलुहान कर दिया। उनका दोस्त लक्की वहां से मौका पाकर भाग गया। कुछ ही देर के बाद चाकूबाजी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। तीनों युवकों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहां से राजेश और पिंटू को सीकर रैफर कर दिया। राजेश की अस्पताल में मौत हो गई,जबकि पिंटू को जयपुर रैफर कर दिया गया।



राजेश और शिवरतन दोनों चचेरे भाई

राजेश और शिवरतन दोनों ही चचेरे भाई है और एयू फाइनेंस में काम करते है। विवाद होने पर लक्की के बुलाने पर दोनों भाई पिंटू को साथ लेकर गए थे। रास्ते में ही नोपाराम ने उन्हें रोक लिया। राजेश पर हमलावर बदमाश ने चाकू से कई वार किए। एक चाकू सीने में लगा जिसके कारण उसकी मौत हो गई। पिंटू को भी गंभीर अवस्था में जयपुर भर्ती करवाया है। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर बदमाश की तलाश कर रही है।