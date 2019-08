होटल में इस बात को लेकर एक-दुसरे के दुश्मन बन गए दोस्त, चाकू मार-मारकर उतारा मौत के घाट

फतेहपुर.

Friend's Murder by Knife Attack after Dispute at Fatehpur : खाना खाने के दौरान विवाद होने पर चाकूबाजी ( Knife Attack on Young Man ) करने वाले तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार ( Police Arrested Accused of Murder ) कर चाकू भी बरामद कर लिया है। डीएसपी फतेहपुर कुशाल सिंह ने बताया कि हत्या के मामले में नोपाराम, विक्रम सिंह व विकास सैनी निवासी फतेहपुर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि नोपाराम रविवार शाम को विक्रम सिंह व विकास सैनी के साथ सीकरिया चौराहा के पास जायका रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था। वहां पर लक्की शर्मा दोस्त रजाक खत्री एवं कुलदीप शेखावत के साथ बैठा था। लक्की शर्मा ने नोपाराम को देखते ही कहा कि तुम 15 दिनों से मेरे मार्केट में क्यों घूम रहे हो, क्या किसी दुकान पर हाथ मारने का प्लान है। इसी बात पर दोनों का झगड़ा हो गया।

Read More :

खाने के दौरान हुए झगड़े के बाद तीन दोस्तों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला, एक की मौत

Crime in Sikar : नोपाराम ने गुस्से में आकर लक्की शर्मा को थप्पड़ मार दिया। दोनों पक्षों के साथियों ने मिलकर बीच बचाव कर छुड़ाया। लक्की शर्मा उतेजित होकर साथियों को बुलाने की धमकी देकर चला गया। नोपाराम भी बदला लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ घर चला गया। वह घर से चाकू लेकर उन्हें तलाश करने केलिए निकल गया। रास्ते में अशोका अस्पताल के पास लक्की शर्मा उन्हें राजेश, पिंटू व शिवरतन के साथ बाइक पर जाते हुए मिल गया। लक्की बाइक से उतरते ही नोपाराम से झगड़ा करने लग गया। नोपाराम ने गुप्तीनुमा चाकू निकाल कर राजेश उर्फ राजा पुत्र ओमप्रकाश महर्षि, राजेश उर्फ पिंटू नागवान पुत्र सत्यनारायण व शिवतरन पुत्र ज्ञानप्रकाश महर्षि पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। लक्की वहां से भाग गया। नोपाराम साथियों के साथ फरार हो गया। राजेश उर्फ राजा की सीकर में मौत हो गई। देर रात को राजेश उर्फ पिंटू को जयपुर रैफर कर दिया।

Read More :

अमीर बनाने का सपना दिखाकर लोगों को फंसाते, 5 महीने से युवक-युवतियों को कमरे में बना रखा था बंधक



कोतवाल उदय सिंह ने बताया कि घटनास्थल से तीनों की पहचान होने के बाद रातभर शहरभर में संभावित ठिकानों पर दबिश दी। तीनो को पकडऩे के लिए कोतवाल उदय सिंह यादव, सदर थानाधिकारी आलोक पूनियां सहित आठ अन्य अधिकारियों व कांस्टेबल को शामिल किया। कई जगहों पर दबिश दी। पुलिस टीम ने सूचना मिलने पर तीनों आरोपियों को रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। घर की तलाशी के दौरान चाकू बरामद कर लिया।



9 मामले दर्ज

डीएसपी कुशाल सिंह ने बताया कि नोपाराम उर्फ कन्हैयालाल पुत्र गोपीराम स्वामी आदनत अपराधी है और स्वामी आयल मिल के पास है। नोपाराम के खिलाफ गंभीर अपराध के नौ मामले दर्ज है। इनमें चोरी के चार व मारपीट, धोखाधड़ी, अवैध शराब बेचने के अन्य मामले दर्ज है। वह पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है।