हत्या कर प्रेमी के शव को खेत में गाड़ उगा दी मूली, अवैध संबंध मेें मामा-भांजी ने खेला खूनी खेल

सीकर.

प्रेमी की हत्या ( Murdered of lover ) के मामले में कोर्ट ने मामा-भांजी को सजा सुनाई हैं। कोर्ट ने हत्या के मुख्य आरोपी मामा ( life imprisonment to Uncle in murder Case ) को आजीवन कारावास और हत्या में मदद करने पर भांजी को चार साल की सजा सुनाई है। भांजी के मामा और प्रेमी से काफी समय से अवैध संबंध ( Murder in illicit relation ) चल रहे थे।

भांजी से अवैध संबंध के शक में मामा ने बुलाकर की हत्या

बबली शादीशुदा थी और बाद में पति से विवाद के बाद मामा राजकुमार के पास ही खेत में रहने लगी। रामकुमार ने परमानंद से एक खेत बंटाई पर ले रखा था। बबली और राजकुमार के बीच में अवैध संबंध बन गए। परमांनद के खेत में बीरबल खेजड़ी की कटाई के लिए मजदूरी करने आया। बबली और बीरबल के बीच में संबंध बन गए। राजकुमार को दोनों के बीच में प्रेम संबंध की बात पता लगी। तब राजकुमार ने रुपए ले जाने के बहाने उसे बुलाया। इसके बाद हत्या कर दी। तब उसने खेत में तीन फीट गहरा गडढ़ा खोद कर शव को चादर में लपेट कर दबा दिया। भांजी बबली ने भी शव को छुपाने में उसकी मदद की।

भांजी ने मोबाइल में सिम डाली तो खुलासा

खाटू पुलिस मोबाइल लोकेशन व जांच के आधार पर धोद पुलिस के पास पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस पहले लोकेशन के आधार पर परमानंद के खेत में गई। वहां पर रामकुमार और बबली से पूछताछ की तो दोनों ने कोई जानकारी होने से मना कर दिया। बबली ने प्रेमी बीरबल का मोबाइल छुपा कर अपने पास ही रख लिया था। उसने कुछ समय तो मोबाइल बंद रखा। बाद में मोबाइल में सिम डाल ली। पुलिस को मोबाइल कॉल डिटेल व लोकेशन से जानकारी मिल गई। खेत में जमीन के अंदर शव काफी क्षत विक्षत हो गया था। परिजनों ने हाथ पर बंधी घड़ी, कपड़ों के आधार पर पहचान कर ली। पुलिस ने रस्सी, लाठी व फावड़ा भी बरामद कर लिया।

21 गवाह और 61 दस्तावेज साक्ष्य पेश किए

जांचधिकारी सुरेश चौहान ने हत्या के मामले की जांच कर कोर्ट में 21 गवाहों के बयान कराए। पुलिस ने 61 दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में पेश किया। पुलिस ने मृतक की कॉलडिटेल, मामा-भांजी की कॉल डिटेल के अलावा मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित तमाम सबूत पेश किए। कोर्ट ने अहम साक्ष्य मानते हुए आरोपी को

सजा सुनाई।