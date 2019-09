राजस्थान में यहां चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या, लहूलुहान हालत में शव को फेंका

सीकर।

Murder of Young Man in Ramgarh Shekhawati : सीकर जिले के रामगढ़ थाना इलाके के खटीकान मौहल्ले में बाइपास के पास एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात की सूचना के बाद रामगढ शेखावाटी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के अनुसार मृतक रामगढ शेखावाटी के वार्ड 1 में रहने वाला महेश कुमार है, जो सुबह घर से शौच के लिए गया था। इसी दौरान अचानक बाइपास के पास कुछ लोगों ने चाकुओं से गोदकर महेश ( Young Man Killed By Knife Attack ) की हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस व परिजन मौके पर पहुंचे।

Murder in Sikar : पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी मे रखवाया। वारदात के बाद सैंकड़ों की संख्या में लोग थाने पहुंच गए और घटना पर विरोध जताया। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

कुछ दिन पहले ही हुआ था झगड़ा

जानकारी के अनुसार महेश कुमार का अपने परिवार के लोगों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसको लेकर कुछ दिन पहले ही झगड़ा हुआ था। आज सुबह जब वह शौच के लिए घर से निकला था। तभी कुछ लोग आए और महेश पर चाकुओं से हमला बोल दिया। शरीर पर कई वार करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।