खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा घोटाला, सूची में मिले सरकारी कर्मचारी व बड़े व्यापारियों के नाम

खाद्य सुरक्षा (food security scheme ) की बनाई गई सूची में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक ओर गरीब जहां खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए सरकारी सिस्टम के चक्कर काट रहे है। वहीं खाद्य सुरक्षा योजना में ऐसे कई परिवारों को शामिल कर दिया जो सरकारी कर्मचारी, इनकम टैक्स भरने वाले लोग व कस्बे के नामी व्यापारी हैं।(Names of government employees and big businessmen found in food security scheme list)