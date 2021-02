(National kisan Mahapanchayat will be held in sikar) केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में राजस्थान में 23 फरवरी को राष्ट्रीय स्तरीय किसान महापंचायत होगी। जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव व अमराराम सहित कई किसान संगठनों के दिग्गज नेता शामिल होंगे।