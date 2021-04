चैत्र नवरात्र आज से: शक्ति पीठों के बंद रहेंगे पट, घर घर में होगी घट स्थापना

(Navratri starts from today. doors of jeenmata temples will remain close) सीकर. शक्ति की उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्र मंगलवार से शुरू हो गए हैं। भयावह होते कोरोना संक्रमण के बीच माता की आराधना घर में ही रहकर करनी होगी।