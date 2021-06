(NCC senior assistant arrested for taking bribe of five thousand rupees) सीकर. राजस्थान के सीकर शहर में एसीबी की टीम ने एनसीसी ऑफिस के वरिष्ठ सहायक को पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी सांवली रोड स्थित न्यू किसान कॉलोनी निवासी विक्रम सिंह (40)पुत्र गुलाब सिंह है। जिसने एक दुकानदार से यह राशि ली थी। जो एनसीसी कैडेट्स के उसकी दुकान से सामान खरीदवाने की एवज में मांगी गई थी। एसीबी की टीम मामले में दस्तावेजों की जांच व आरोपी से पूछताछ में जुटी है।

15 हजार रुपए की रखी मांग

एसीबी के एएसपी जाकिर अख्तर ने बताया कि सीकर के वार्ड 12 में खटीकों के मौहल्ला निवासी कुलदीप कुमार की एनसीसी से जुड़े सामान की दुकान है। उसने सामान बेचने के लिए एनसीसी के 3 राज बटालियान कार्यालय में संपर्क किया तो आरोपी विक्रम सिंह ने एनसीसी कैडेट्स को उसकी ही दुकान से सामान खरीदवाने भेजने के बदले 15 हजार रुपए की मांग की। जिसकी कुलदीप ने एसीबी में शिकायत की थी। इस पर एसीबी ने सत्यापन किया तो शिकायत सही पाई गई। 15 हजार रुपए की राशि आरोपी ने तीन किश्तों में लेना तय किया था। जिसकी पहली किश्त के पांच हजार रुपए सोमवार को देना निश्चित किया था। जब पीडि़त यह राशि देने एनसीसी ऑफिस पहुंचा तो पुलिस निरीक्षक सुरेश चंद, कांस्टेबल कैलाश चंद, रामनिवास, मूलचंद व रामप्रसाद की टीम ने विक्रम को यह राशि लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर एसीबी ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

ऑफिस के बाहर घूस लेकर जेब में रखे रुपए

एएसपी जाकिर अख्तर ने बताया कि आरेापी विक्रम सिंह ने रिश्वत की राशि एनसीसी ऑफिस के बाहर ली। जिसे लेने के बाद उसने अपनी पेंट की बांई जेब में रख लिया। इसी समय एसीबी की टीम ने तुरंत उसे दबोच लिया और उसकी जेब से घूस की राशि जब्त कर गिरफ्तार कर लिया।