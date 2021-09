17 वर्षीय छात्रा का पड़ोसी ने किया बलात्कार, दोस्तों के साथ संबंध बनाने का भी डाला दबाव

(Neighbor raped 17 year old girl in sikar ) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के ग्रामीण इलाके में 12वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा (minor girl raped in sikar) के साथ पड़ोसी युवक द्वारा अपहरण कर बलात्कार (rape in sikar)करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपी राजू ने नमक का तेजाब फेंककर पीडि़ता को डराया और परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। फिर अगवा कर नोएडा में अपनी बहन के घर ले गया। उसने अपने दोस्तों के साथ भी संबंध बनाने के लिए भी छात्रा पर दबाव बनाया। पीडि़ता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

ये है मामला

जानकारी के अनुसार ग्रामीण इलाके की 12वीं कक्षा में पढऩे वाली 17 साल की नाबालिग घर से लापता हो गई थी। इस पर परिजनों ने पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी कि इसी बीच वह घर लौट आई। जिससे पूछताछ करने पर उसने अपने परिजनों को अपनी आपबीती बताई। जिसके बाद परिजन उसे पुलिस थाने ले गए। जहां उसने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिसमें उसने पड़ोसी राजू पर अगवा करने व बलात्कार करने का आरोप लगाया। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीडि़ता का मेडिकल कराने के साथ उसके बयान दर्ज कराए। इसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जिसमें आरोपी ने घटना को अंजाम दिया जाना स्वीकार कर लिया। जिसके आधार पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

बहन व जीजा ने दिया साथ

आरोपी का उसके जीजा व बहन ने भी साथ दिया। छात्रा का अपहरण कर ले जाने पर भी नोएडा निवासी बहन व बहनोई ने उसका विरोध नहीं किया और उसे घर में शरण दे दी। आरोपी का साथ देने पर अब पुलिस उसके बहन व बहनोई के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी में है।