नेपाली युवती ने की आत्महत्या, प्रेम प्रसंग से जुड़ा है मामला

राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में एक युवती ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली।

Nepal girl commits suicide, case related to love affair सीकर/फतेहपुर शेखावाटी. राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में एक युवती ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। युवती नेपाल निवासी पूजा थी। जो लंबे समय से परिवार के साथ एसके देवड़ा स्कूल के पास रह रही थी। बताया जा रहा है कि युवती का सीकर शहर के किसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। सोमवार को दोपहर में उसने घर के एक कमरे में पंखे पर फांसी का फंदा लगा अपनी इहलीला खत्म कर ली। हालांकि परिजनों के मुताबिक युवती मंदबुद्धि थी। उसकी मानसिक स्थित सही नहीं थी।

मजदूरी करता था परिवार

मृतका पूजा का परिवार लंबे समय से फतेहपुर में रह रहा है। जानकारी के अनुसार उसके पिता मजदूरी करके परिवार चला रहे थे।

प्रेम प्रसंग के एंगल से जांच /investigation from the angle of love affair

युवती के आत्महत्या के मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीकर के युवक से प्रेम प्रसंग की बात सामने आने पर पुलिस इस दिशा में भी जांच कर रही है। हालांकि परिजन युवती के प्रेम प्रसंग से इन्कार करते हुए उसकी खराब मानसिक स्थिति को ही आत्महत्या की वजह मान व बता रहे हैं।