रोडवेज कल से करेगा 28 बसों का संचालन, हरियाणा तक हो सकेगी यात्रा

(new 28 buses will run from tomorrow) सीकर. राजस्थान रोडवेज की बसों का संचालन अब बढऩे लगा है। राजस्थान के सीकर बस डिपो से भी सोमवार से हरियाण के गुरुग्राम सहित 11 मार्गों के लिए नई बसों का संचालन किया जाएगा। बस डिपो से गुरुग्राम के लिए सीधा साधन मिलने से जिले के लोगों को फायदा होगा। मुख्य प्रबंधक चन्द्रशेखर महर्षि ने बताया कि गुरुग्राम के लिए दो बस चलाने से कोटपूतली, बहरोड, नीमकाथाना के रवाना होने से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी। बसों को वर्कशॉप से सैनेटाइज करने के बाद भेजा जाएगा। वहीं खाटूश्यामजी, दांतारामगढ, लाडनूं, नीमकाथाना, खंडेला मार्ग पर बसों के अतिरिक्त चक्कर लगाए जाएंगे। फिलहाल डिपो की ओर से 28 मार्गों के लिए बसों का संचालन किया जा रहा है।



बढऩे लगा रुझान, लेकिन हालात सामान्य नहीं



लॉकडाउन हटने के बाद से शुरू रोडवेज के प्रति अब लोगों का रुझान बढ रहा है। रोडवेज बस संचालन से जहां यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिल रही है वहीं निगम को भी राजस्व मिल रहा है। हालांकि रोडवेज को कोरोना काल से पहले जैसे यात्री नहीं मिल रहे हैं। ज्यादारत लोग अब भी अनावश्यक यात्रा से बच रहे हैं। वहीं, जरूरी होने पर भी निजी वाहन को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है।

मार्च से बंद थी रोडवेज



गौरतलब है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू हुए लॉकडाउन के मार्च महीने के पहले चरण से ही राजस्थान रोडवेज का संचालन बंद हो गया था। जो मई तक जारी रहा। इसके बाद धीरे धीरे अनलॉक में बसों का संचालन शुरू हुआ है। जो अब धीरे धीरे नए मार्गों पर बढ़ाया जा रहा है।