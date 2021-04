आपात बैठक: नया कोविड केयर सेंटर बनेगा, डोर टू डोर होगा सर्वे

(new covid care center to be develop in sikar) राजस्थान के सीकर जिले में सांवली स्थित कोविड सेंटर के पास एक नया कोविड (Covid 19) केयर सेंटर शुरू होगा। जिसमें होम क्वारंटीन की सुविधा से रहित व कम गंभीर मरीजों का उपचार होगा।