राजस्थान में यहां कल से लागू होगा नया लॉकडाउन

(New lockdown will be implemented in sikar from tomorrow) सीकर: राजस्थान के सीकर शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए प्रशासन व व्यापार संघ ने अपने स्तर पर नया लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया है। जिसके तहत बाजार अब शाम छह बजे बाद नहीं खुलेंगे। गली मोहल्ले की दुकानें भी इस समय के बाद बंद कर दी जाएगी। मामले में नगर परिषद में व्यापार संघ के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में सर्व सम्मति से यह फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि सीकर जिले में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले दो दिन में ही कोरोना के 54 मरीज सामने आ चुके हैं। जिनमें ज्यादातर मरीज सीकर शहर के हैं। वहीं, शनिवार को भी शहर के तबेला बाजार सहित कई इलाकों में कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। जिसे देखते हुए व्यापार मंडल ने नगर परिषद के सभापति जीवण खंा की अगुआई में बैठक कर यह फैसला लिया।

रविवार को पूरी तरह बंद रहेगा बाजार

व्यापार संघ के साथ हुई बैठक में बाजार खुलने का सुबह 9 से शाम छह बजे तक का समय सोमवार से शनिवार तक का तय किया गया है। रविवार को पूरे दिन ही बाजार बंद रखना तय हुआ है। सभापति जीवण खां ने बताय कि बाजार को तय समय तक खोले रखने के लिए पुलिस व प्रशासन का सहयोग भी लिया जाएगा।

सर्व सम्मति से हुआ फैसला

नगर परिषद सभापति जीवण खां ने बताया कि बाजार को एक निश्चित अवधि तक ही खोलने का फैसला व्यापार संगठनों की पहल पर ही लिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए व्यापार मंडल ने ही यह प्रस्ताव रखा था। जिसके बाद बैठक में इस पर चर्चा कर सर्व सम्मति से फैसला लिया गया। सभापति ने कहा कि व्यापार संगठनों की यह पहल अनूठी है। जिससे प्रदेशभर के व्यापार संगठनों

को प्रेरणा लेनी चाहिए।