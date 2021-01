ज्वाइन करते ही बोले एसपी- गैंगस्टर, भूमाफिया व सूदखारों की कसेंगे नकेल

( SP Kunwar Rashtradeep said, he will take strict action against gangsters, land mafia and money lenders) सीकर. प्रदेश के पुलिस महकमे में हुए बड़े फेरबदल के बाद सीकर में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने आज पदभार ग्रहण किया।