(no corona positive found in sikar, churu and jhunjhunu) सीकर. कोरोना को लेकर पूरे शेखावाटी से राहत की बड़ी खबर आई है। अंचल के सीकर, चूरू व झुंझुनूं तीनों जिलों में सोमवार को कोरोना संक्रमण का कोई नया केस नहीं मिला। जबकि 11 पूर्व संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए। जिनमें सीकर जिले के सात, चूरू के तीन व झुंझुनूं का एक पूर्व संक्रमित मरीज कोरोना मुक्त हुआ।

21 जिलों में शुन्य संक्रमण

शेखावाटी के प्रदेश के 18 अन्य जिले भी कोरोना के नए संक्रमण से मुक्त रहे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सीकर, चूरू व झुंझुनूं के अलावा उदयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, पाली, नागौर, कोटा, करौली, झालावाड़, जैसलमेर, डूंगरपुर, धोलपुर, बूंदी, चित्तोडगढ़़, बारां, बांसवाड़ा व अजमेर जिलों में भी कोरोना का नया पॉजिटिव केस नहीं मिला।

सीकर में अब 47 एक्टिव केस

कोरोना के नए आंकड़ों के मुताबिक सीकर जिले में कोरोना के सक्रीय मरीजों की संख्या भी घटकर 50 से नीचे पहुंच गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में कोरोना के सक्रीय मरीज अब 47 रह गए हैं। जिनका उपचार किया जा रहा है।

दूसरी लहर में 21 हजार 474 मरीज

इससे पहले कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। जो सीकर जिले में एक मार्च से लेकर अब तक ही 21 हजार 474 पहुंच गई थी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस बीच जिलेभर में 1 लाख 19 हजार 984 सैम्पल लिए गए थे। जिनमें से 98 हजार 62 सैम्पल की रिपोर्ट निगेटिव आई। वहीं, अब तक के कोरोना आंकड़ों पर नजर डालें तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिलेभर में अब तक अब तक 2 लाख 77 हजार 27 सैम्पलों की जांच की गई है। इनमें से 30 हजार 935 केस पॉजिटिव मिले। जिनमें से 30 हजार 553 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। विभाग के अनुसार सोमवार को जिलेभर से फिर 745 सैम्पल लिए गए हैं। जिनकी रिपोर्ट मंगलवार तक आएगी।

टीकाकरण भी शुन्य

इधर, कोरोना संक्रमण कम होने के बीच वैक्सीनेशन की कमी भी लगातार जारी है। वैक्सीन नहीं होने पर जिले में सोमवार को भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ। जिससे कई लोगों को तो वैक्सीनेशन सेंटर से वापस लौटना पड़ा