दवा ही नहीं यहां दारू भी ‘आवश्यक सेवा’ में!

Not only medicine, but liquor is also here in 'essential service'

गाइडलाइन: सुबह 6 से 11 बजे तक ही शराब ठेकों पर बिक्री के आदेश

रियलिटी चैक: 24 घंटे, जितनी चाहो उतनी लो, पैसा मुहंमांगा