Good News. अब स्कूलों में बिना प्रमाण पत्र होंगे दाखिले, हजारों बच्चों को होगा फायदा

(Now admission in schools will be done without certificate) सीकर. प्रदेश के दिव्यांग विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के लिए राहतभरी खबर है। अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अभाव में प्रदेश के निजी व सरकारी स्कूल दिव्यांग विद्यार्थियों को दाखिला देने से मना नहीं कर सकेंगे।