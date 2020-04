प्रदेश में अब सीधे पहुंचेगी कोरोना जांच रिपोर्ट, चार जिलों की जांच के लिए सीकर में होगी नई लैब

सीकर. कोरोना वायरस के संक्रमण (corona virus infection) की जांच के लिए अब कंपनी की ओर से निदेशालय की बजाए सीधे जिलों में ही भेजी जाएगी। (Now Corona investigation report will reach directly in the district) जिससे मरीजों को तय समय पर रिपोर्ट मिल सके। ये निर्देश चिकित्सा शिक्षा परिषद ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य (Principal Of Medical colleges) को दिए। कोरोना के बढते मामलों को देखते हुए विभाग ने सभी जगह कोविड 19 लैब में जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीकर के एसके अस्पताल की जिला लैब में नई मशीन की कवायद शुरू हो गई है। इससे सीकर के अलावा चूरू, नागौर व सीकर की सीमा से लगते झुंझुनूं क्षेत्र के मरीज सीधे लाभान्वित होंगे। साथ ही कोरोना जैसी महामारी के लक्षण और संक्रमण की स्थिति पर काबू पाया जा सकेगा।





निर्माण पूरा

कोरोना संक्रमण की पुष्टि के लिए नेजल और थ्रोट स्वाब की जांच रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्सन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन (आरटी पीसीआर) मशीन पर होती है। इस मशीन को एसके अस्पताल की जिला लैब में लगाया जाएगा। इसके लिए निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके बाद कोरोना वायरस की जांच के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से स्वीकृति लेनी होगी। मशीन को इंस्टॉल करने के बाद एक नमूने की जांच करके आइसीएमआर को भेजी जाएगी। और वहां विशेषज्ञ मशीन की प्रामाणिकता की जांच करेंगे।

250 सैम्पल की होगी जांच



सीकर के एसके अस्पताल स्थित लैब में शुरू में 250 सैंपल की जांच हो सकेगी। इसके बाद इनकी संख्या को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। जो एक हजार तक पहुंच सकेगी।

इनका कहना है:

वीसी में दिए गए निर्देशों के अनुसार नई मशीन के जरिए 250 सैम्पल की जांच हो सकेगी। इसके बाद जांच की संख्या को बढाकर एक हजार किए जाने का प्रावधान है। इसके लिए आलाधिकारियों ने जानकारी मांगी है।



डा केके वर्मा, प्रिंसीपल सीकर मेडिकल कॉलेज