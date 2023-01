Weather: राजस्थान में फिर माइनस में पहुंचा पारा, अब तूफान के साथ होगी बरसात

सीकर. पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही राजस्थान में तापमान ने फिर माइनस में गोता लगा दिया है।

weather update Now it will rain with storm in Rajasthan.सीकर. पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही राजस्थान में तापमान ने फिर माइनस में गोता लगा दिया है। शेखावाटी के फतेहपुर में तापमान गुरुवार को फिर माइनस में लुढ़ककर 0.7 डिग्री पहुंच गया। एक रात में 4.7 डिग्री गिरे पारे से अंचल में सर्दी का असर फिर अचानक बढ़ गया। नम हवाओं के साथ जमाव बिंदू से नीचे पहुंचे पारे से फसलों, मिट्टी व खुले में रखे बर्तनों पर फिर बर्फ जमी नजर आई। जनजीवन भी प्रभावित नजर आया। सर्दी से बचने के लिए लोग देर तक रजाई में दुबके रहे। जहां- तहां अलाव व हीटर से भी सर्दी से बचने की जुगत देखी गई।