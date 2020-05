अब दूरदर्शन से पढ़ेंगे राजस्थान के स्टूडेंट, शिक्षक लेंगे फीडबैक

(Now Rajasthan students will study from Doordarshan, teachers will take feedback) सीकर. प्रदेश के 80 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए राहतभरी खबर है। एक जून से प्रदेश के विद्यार्थी रेडियो (AIR) के साथ दूरदर्शन (Doordarshan) पर भी पढ़ाई कर सकेंगे। दूरदर्शन ने शिक्षा विभाग को न्यूनतम शुल्क के साथ स्लॉट आवंटित कर दिया है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा (Rajasthan Education Minister Govind Singh Dotasara) ने ट्वीट (Tweet)कर यह जानकारी दी। रेडियो की तरह दूरदर्शन पर भी विद्यार्थियों की नियमित क्लास लगेगी। नए सिलेबस के आधार पर विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए विभाग ने वीडियो कटेंट लगभग तैयार कर लिया है। विभाग सभी कक्षाओं के हिसाब से समय सारिणी बनाने में जुट गया है।

दूरदर्शन ने कुछ स्लॉट निशुल्क भी दिए



दूरदर्शन की ओर से विद्यार्थियों की कई कक्षाओं के लिए बिल्कुल निशुल्क समय भी दिया गया है। अन्य कक्षाओं के लिए छूट के साथ न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने दोनों शर्तों पर सहमति जताते हुए एमओयू भी साइन कर दिया है। दूरदर्शन की ओर से शिक्षण सामग्री वीडियो सहित मांगी गई है। इस पर विभाग ने 25 मई तक का समय लिया है।

शिक्षक लेंगे अभिभावकों से फीडबैक



विभाग की ओर से पढ़ाई को लेकर नवाचार करने के बाद अब शिक्षकों को अभिभावकों से संवाद स्थापित कर फीडबैक लेने की योजना भी बनाई है। अभिभावकों के सुझावों के आधार पर ई-कंटेंट में बदलाव भी किया जा सकेगा।

3 माध्यमों से पढ़ाई

1. विभाग ने सबसे पहले स्माइल एप से पढ़ाई शुरू कराई।

2. कई गांव-ढाणियों में इंटरनेट व कई बच्चों के पास मोबाइल नहीं होने के कारण वे इस एप के जरिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। फिर रेडियो पर निशुल्क स्लॉट लेकर पढ़ाई शुरू करवाई।

3. अब दूरदर्शन पर स्कूली बच्चों की पढ़ाई होगी।

लॉकडाउन में विभाग को मिली नई राह: शिक्षा मंत्री

कोरोना की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। अब विद्यार्थियों के पास मोबाइल से पढ़ाई करने से लेकर टीवी व रेडियो से पढ़ाई करने के विकल्प उपलब्ध है। लॉकडाउन की वजह से विभाग को नई राह मिली है। गर्मियों की छुट्टियों में भी पढ़ाई लगातार जारी रहेगी।

गोविन्द सिंह डोटासरा, शिक्षा राज्य मंत्री