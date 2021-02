राजस्थान में अब सरपंच जारी नहीं कर पाएंगे ये प्रमाण पत्र

(Now sarpanch will not be able to issue succession certificate in rajasthan) प्रदेश में सरपंचों के अधिकारों को लेकर राज्य सरकार ने फिर स्थित साफ की है।