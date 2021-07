कभी ऊंट तो कभी घोड़ा गाड़ी...अब तो साइकिल को ही बनाया सवारी

...now the cycle has been made a ride

देश में महंगाई जोरों पर है। आम नागरिक से लेकर सभी विपक्षी दल मानते भी हैं। लेकिन मंहगाई पर चुप बैठी सताधारी सरकार को चेताने के लिए विपक्षी दल विभिन्न तरह के प्रयास करने में जुटे हैं। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने तो इस बार विरोध के सभी तरह के जतन कर रखे हैं।