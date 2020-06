अब किसानों को मंडी के नहीं काटने होंगे चक्कर, बिचौलिये बिना सीधे खेत से बिकेगी फसल

(Now the farmers will sell the crop directly from the field) सीकर. किसान अब अपनी फसल खेत से सीधे लोगों को बेच सकेंगे। उन्हें बिचौलियों की भी जरुरत नहीं होगी।