Toy Market : अब नहीं चलेगा खिलौनों का ‘खेल’, उदयपुर-गंगानगर तोड़ेंगे चीन की मोनोपॉली

खिलौनों में अब चीनी कम: प्रदेश के दो खिलौना कलस्टर से निकलेगी रोजगार की नई राहें, यहां से देशभर में सप्लाई होंगे खिलौने





आशीष जोशी

सीकर. खिलौनों Toys के मामले में देश को आत्मनिर्भर country self reliant बनाने के साथ उदयपुर और गंगानगर टॉय मार्केट Udaipur and Ganganagar Toy Market में चीन की मोनोपॉली भी तोड़ेंगे। खिलौनों के लिए चीन पर निर्भरता करीब 90 फीसदी तक थी, लेकिन पिछले दो-ढाई सालों में देश में खिलौनों का आयात लगातार कम हो रहा है। अब एक चौथाई से भी कम आयात रह गया है। अब तक देश में करीब 90 फीसदी खिलौने चीन और ताईवान से आते थे। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया quality council of india के हाल के एक अध्ययन के मुताबिक 67 फीसदी आयातित खिलौने टेस्टिंग में फेल रहे। इन्हें सुरक्षित नहीं माना गया। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ‘स्फूर्ति’ योजना 'SFURTI' scheme of Union Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises के तहत अब राजस्थान Rajasthan के उदयपुर Udaipurऔर गंगानगर Ganganagar में खिलौना कलस्टर आकार लेंगे Toy cluster will take shape। दोनों जिलों में खिलौनों के निर्माण के लिए नवीनतम मशीनरी, डिजाइन केंद्र, कच्चा माल बैंक और कौशल विकास केंद्रों skill development centers की स्थापना होगी। वर्तमान में प्रदेश में छोटी-बड़ी 470 इकाइयां खिलौने तैयार करती हैं। दरअसल, देश में 8839 कारीगरों को लाभान्वित करते हुए 14 खिलौना कलस्टर तैयार हो रहे हैं। इनमें से दो राजस्थान में होंगे। घरेलू खिलौना उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआइआइटी) की ओर से खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार National Action Plan for Toys की गई है।



इस तरह कम हो रही चीन पर निर्भरता

- खिलौनों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 20 से 60 प्रतिशत तक बढ़ाई।