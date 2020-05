VIDEO.राजस्थान में अब ‘आकाश’ से आएगी शिक्षकों की ‘वाणी’, 55 मिनट घर बैठे पढ़ेंगे बच्चे

(Now the voice of teachers will come from 'Akashvani' in Rajasthan)

सीकर. लॉकडाउन (Lock down) के बीच राजस्थान में स्कूली बच्चों (rajasthan school )को पढ़ाने के लिए अब नई कवायद होगी। बच्चे अब घर बैठे आकाशवाणी के जरिए पढ़ेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (rajasthan cm ashok gehlot) व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा (rajsthan education minister govind singh dotasara) की मांग को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। मामले में प्रसार भारती की कार्यक्रम अधिकारी रेशमा खान ने राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (आरएससीईआरटी) को सहमति पत्र भी जारी कर दिया है। जिसमें आकाशवाणी पर विद्यालय प्रसारण के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के साथ जल्द ही एमओयू करने को कहा गया है। गौरतलब है कि लॉकडाउन में स्कूली बच्चों को घर बैठे पढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से आकाशवाणी से निशुल्क स्लॉट की मांग की थी। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां ने भी मांग को आगे बढ़ाया था।

55 मिनट का 51 दिन प्रसारण



आकाशवाणी पर विद्यालय प्रसारण के लिए स्वीकृति एक मई से 30 जून तक के लिए दी गई है। इसके लिए अब राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद प्रसार भारती को सीडी या पेन ड्राइव में कंटेंट (अध्ययन सामग्री) उपलब्ध कराएगा। इसके बाद 30 जून तक उसका प्रसारण प्रतिदिन 55 मिनट के लिए होगा। प्रसारण राज्य के 25 केंद्रों पर होगा।

ऑनलाइन प्लेटफार्म पर मिलेगी सामग्री



प्रसार भारती ने राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से उच्च गुणवत्ता युक्त अध्ययन सामग्री भेजने को कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि इस सामग्री को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड किया जा सकता हैं। इसके लिए एमओयू किया जाएगा।

सरकारी स्कूलों में थी पढऩे की समस्या



लॉकडाउन के दौर में निजी स्कूल तो बच्चों को मोबाइल एप व यू ट्यूब वीडियो के जरिए ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन, सरकारी स्कूलों ग्रामीण- अभावग्रस्त बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई संभव नहीं हो पा रही थी। ऐसे में आकाशवाणी के जरिए शिक्षा विभाग अब गांव- ढाणी तक के बच्चों को भी पढ़ा सकेगा।

शिक्षा मंत्री ने की घोषणा



केंद्र सरकार से आकाशवाणी का स्लॉट मिलने की जानकारी खुद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया के जरिये दी। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। जल्द ही एमओयू कर प्रसारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।